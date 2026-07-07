Валуев призвал не спешить с выводами после решения МОК по спортсменам РФ

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев призвал не торопиться с выводами после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

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Парламентарий сравнил ситуацию с качелями и отметил, что выбрасывать праздничные флаги пока рано. По его мнению, к решению МОК следует относиться спокойно и взвешенно.

«Поэтому давайте как-нибудь в рабочем порядке это воспримем», — добавил Валуев.

Во вторник, 7 июля, МОК принял ряд важных решений, а также снял ограничения с российских спортсменов, которые по политическим мотивам были введены в феврале 2022 года и в марте 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСпортсменыМОКНиколай Валуев

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