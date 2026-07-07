Валуев призвал не спешить с выводами после решения МОК по спортсменам РФ
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев призвал не торопиться с выводами после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.
Парламентарий сравнил ситуацию с качелями и отметил, что выбрасывать праздничные флаги пока рано. По его мнению, к решению МОК следует относиться спокойно и взвешенно.
«Поэтому давайте как-нибудь в рабочем порядке это воспримем», — добавил Валуев.
Во вторник, 7 июля, МОК принял ряд важных решений, а также снял ограничения с российских спортсменов, которые по политическим мотивам были введены в феврале 2022 года и в марте 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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