Врач назвала основные группы риска по инфаркту и инсультам летом

По словам специалиста, опасность воздействия жары касается всех, но особенно сильно она увеличивается у людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением. У них в жаркое время года существенно возрастает нагрузка на сердце и сосуды.

Диетолог пояснила, что в жару сердце вынуждено биться сильнее для перекачки большего объема крови. Потеря важных электролитов с потом приводит к обезвоживанию и сгущению крови, что способствует тромбообразованию. Дефицит калия и магния дополнительно грозит развитием аритмии.

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