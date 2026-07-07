Врач назвала основные группы риска по инфаркту и инсультам летом
Риск развития инфаркта и инсульта у некоторых россиян существенно возрастает в летний период. Об этом диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко рассказала в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, опасность воздействия жары касается всех, но особенно сильно она увеличивается у людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением. У них в жаркое время года существенно возрастает нагрузка на сердце и сосуды.
Диетолог пояснила, что в жару сердце вынуждено биться сильнее для перекачки большего объема крови. Потеря важных электролитов с потом приводит к обезвоживанию и сгущению крови, что способствует тромбообразованию. Дефицит калия и магния дополнительно грозит развитием аритмии.
Россиянам ранее рассказали о самых плохих привычках, приводящих к инсульту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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