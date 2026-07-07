Минобороны: За 12 часов ПВО уничтожила 190 украинских БПЛА

В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Также БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

При этом в ночь с 6 на 7 июля силы ПВО уничтожили над 17 регионами России 452 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

