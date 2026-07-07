Минобороны: За 12 часов ПВО уничтожила 190 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
Также БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
При этом в ночь с 6 на 7 июля силы ПВО уничтожили над 17 регионами России 452 беспилотника ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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