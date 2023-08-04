Прикрыли и на воде, и в воздухе: ВС РФ отбили новые атаки ВСУ
Чертова дюжина БПЛА над Крымом и вражеские катера у Новороссийска: ВСУ безуспешно продолжают пытаться атаковать российские регионы.
Минобороны России отчиталось об уничтожении катеров ВСУ у берегов Новороссийска, а также о ликвидация 13 украинских беспилотников над Крымом.
Жители Новороссийска сегодня ночью проснулись от страшных звуков стрельбы и взрывов на море: два украинских безэкипажных катера атаковали военно-морскую базу. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами пораженных российским огнем плавсредств. По сообщению Минобороны, катера обнаружили «визуально» и уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.
По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.
Кроме того, не выспались сегодня и жители Крыма. По словам очевидцев, ночью в Феодосии были слышны взрывы. Пользователи соцсетей сообщили о работе российских средств ПВО. Так оно и оказалось. Утром Минобороны России подтвердило ночное пресечение попыток украинской стороны атаковать объекты на территории Крыма с помощью беспилотников. В российском оборонном ведомстве назвали произошедшее попыткой Киева совершить теракт и уточнили, что система ПВО уничтожила 10 дронов ВСУ, а еще три «птички» были подавлены средствами РЭБ. Никто не пострадал.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский громко говорил, что «россияне серьезно почувствуют» результаты работы украинских военных и разведчиков. С таким заявлением он выступал после попыток запустить украинские дроны в московский регион. Реакцию на подобные выпады долго ждать не пришлось, и на информационную арену вышел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик назвал украинского лидера уродом и посоветовал ему своими глазами взглянуть на «результаты результаты работы российских ВС по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины».
У КОГО ЗАГЛОХЛО, А У КОГО ПОНЕСЛОСЬ
Военные, находящиеся в зоне проведения СВО, приносят благие вести с фронтовых полей, а эксперты трубят об успехах российских вооруженных сил и провале украинского наступления. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что ВСУ за два месяца наступления не достигли ни единой цели оперативного масштаба на запорожском направлении. На Времьевском выступе, по словам Рожина, сохраняется такая ситуация: украинские бойцы увязли в боях за Старомайорское и Урожайное, а попытки активизироваться у Приютного также не принесли украинской стороне никакого успеха.
О тяжелых потерях украинской армии рассказал и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate. По его словам, ряды бойцов Киевского режима стремительно редеют, а потери составляют по меньшей мере от 300 тысяч до 350 тысяч убитыми. Таким образом, начавшееся наступление ВСУ, которым хвалились власти Украины, «полностью заглохло», констатировал Макгрегор, подчеркнув, что «эти атаки совершенно обескровили» ВСУ.
В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал ТАСС о взятии штурмом опорных пунктов на купянском направлении нашими военными. По его словам, российские военные в ходе наступления уничтожили два украинских орудия — гаубицу «Мста-Б» и самоходную установку «Гвоздика». Кроме того, на сватовском направлении российские силы неспешно продолжают продвигать к Осколу, а к северу от Купянска продолжается нажим на позиции противника у Масютовки, Синьковки и Двуречной, отметил военэксперт Рожин.
Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru