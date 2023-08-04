Прикрыли и на воде, и в воздухе: ВС РФ отбили новые атаки ВСУ

Жители Новороссийска сегодня ночью проснулись от страшных звуков стрельбы и взрывов на море: два украинских безэкипажных катера атаковали военно-морскую базу. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами пораженных российским огнем плавсредств. По сообщению Минобороны, катера обнаружили «визуально» и уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время установлен временный запрет на движения судов в порту Новороссийска.



Кроме того, не выспались сегодня и жители Крыма. По словам очевидцев, ночью в Феодосии были слышны взрывы. Пользователи соцсетей сообщили о работе российских средств ПВО. Так оно и оказалось. Утром Минобороны России подтвердило ночное пресечение попыток украинской стороны атаковать объекты на территории Крыма с помощью беспилотников. В российском оборонном ведомстве назвали произошедшее попыткой Киева совершить теракт и уточнили, что система ПВО уничтожила 10 дронов ВСУ, а еще три «птички» были подавлены средствами РЭБ. Никто не пострадал.