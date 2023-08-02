Экс-советник Кучмы: Зеленский начал терять западных союзников
Президент Украины Владимир Зеленский начал терять союзников в странах Запада. Об этом в своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его мнению, Запад начал отворачиваться от Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ.
Соскин считает, что Зеленский нереалистично оценивает ситуацию, когда говорит о победе над Россией. Эксперт задался вопросом, почему украинский лидер не смог этого сделать за полтора года конфликта.
Зеленский накануне анонсировал новые удары по территории РФ. Он заявил, что Россия «точно почувствует» последствия, передает «Радиоточка НСН».
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