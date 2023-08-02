Экс-советник Кучмы: Зеленский начал терять западных союзников

По его мнению, Запад начал отворачиваться от Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ.

Соскин считает, что Зеленский нереалистично оценивает ситуацию, когда говорит о победе над Россией. Эксперт задался вопросом, почему украинский лидер не смог этого сделать за полтора года конфликта.

Зеленский накануне анонсировал новые удары по территории РФ. Он заявил, что Россия «точно почувствует» последствия, передает «Радиоточка НСН».

