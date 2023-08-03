Минобороны России: ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении

Отмечается, что после отражения атак ВСУ российские военные контратаковали и улучшили положение в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки.

В течение суток Украина не оставляла попыток наступать на донецком, южно-донецком, купянском и краснолиманском направлениях, отметили в российском оборонном ведомстве. Общие потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 110 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Минобороны ранее заявило, что российская армия уничтожила большое число наемников из Польши и Германии во Львове, передает RT.

