Минобороны России: ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении

Российские силы отразили восемь украинских атак на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны подтвердили уничтожение шести беспилотников над Калужской областью

Отмечается, что после отражения атак ВСУ российские военные контратаковали и улучшили положение в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки.

В течение суток Украина не оставляла попыток наступать на донецком, южно-донецком, купянском и краснолиманском направлениях, отметили в российском оборонном ведомстве. Общие потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 110 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Минобороны ранее заявило, что российская армия уничтожила большое число наемников из Польши и Германии во Львове, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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