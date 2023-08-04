В Крыму сработала ПВО

По его словам, речь идет о нескольких районах. Все воздушные объекты сбиты. Повреждений и пострадавших нет.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России. На это ответил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

