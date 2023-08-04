В Крыму сработала ПВО

В Крыму сработала система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram советник главы полуострова Олег Крючков.

В Белгородском районе сработала система ПВО

По его словам, речь идет о нескольких районах. Все воздушные объекты сбиты. Повреждений и пострадавших нет.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский пригрозил новыми ударами по территории России. На это ответил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПВОКрым

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