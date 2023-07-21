Вооруженные силы РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ
Подразделения российской армии уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что также были уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Велетенское в Херсонской области, а в районе населённого пункта Волчанск в Харьковской области - склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ.
«В районе населённого пункта Ровнополье Запорожской области уничтожен склад топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ», - добавили в министерстве.
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточным оружием большой дальности морского базирования были уничтожены объектов подготовки терактов с применением БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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