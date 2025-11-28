Медведев заявил, что Зеленский не может подписывать мирный договор

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным лидером и, следовательно, не может выступать стороной, подписывающей мирное соглашение. Свой комментарий он опубликовал в телеграм-канале.

По словам Медведева, Зеленский «не будет лицом, которое подпишет мирный договор», и крах его политической системы «неизбежен».