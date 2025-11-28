Медведев заявил, что Зеленский не может подписывать мирный договор

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным лидером и, следовательно, не может выступать стороной, подписывающей мирное соглашение. Свой комментарий он опубликовал в телеграм-канале.

По словам Медведева, Зеленский «не будет лицом, которое подпишет мирный договор», и крах его политической системы «неизбежен».

Заявление прозвучало на фоне обсуждений мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, которые активизировались в середине ноября. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что версия американского документа может стать основой для будущих договоренностей.

Замглавы МИД России Александр Грушко 27 ноября также подчеркнул, что для Москвы имеет принципиальное значение легитимность того, кто будет подписывать возможное соглашение, передает «Радиоточка НСН».

