Ушаков: Путину импонирует зять Трампа Кушнер
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин позитивно воспринимает Джареда Кушнера - зятя бывшего президента США Дональда Трампа и основателя компании Affinity Partners, который недавно присоединился к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом он рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам Ушакова, встреча прошла очень успешно. Он подчеркнул, что Кушнер только недавно включился в переговорный процесс, поэтому для него было важно понять, каким человеком является российский президент и с какими идеями и принципами он подходит к диалогу с американской стороной. Ушаков взял смелость сказать, что российскому президенту Кушнер тоже импонировал.
Ранее Ушаков заявил, что Кушнер может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.
2 декабря Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит американской делегации был посвящен обсуждению мирного плана США по урегулированию украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
