Ушаков: Путину импонирует зять Трампа Кушнер

По словам Ушакова, встреча прошла очень успешно. Он подчеркнул, что Кушнер только недавно включился в переговорный процесс, поэтому для него было важно понять, каким человеком является российский президент и с какими идеями и принципами он подходит к диалогу с американской стороной. Ушаков взял смелость сказать, что российскому президенту Кушнер тоже импонировал.

Ранее Ушаков заявил, что Кушнер может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

2 декабря Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Визит американской делегации был посвящен обсуждению мирного плана США по урегулированию украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».