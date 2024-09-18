«Пожар и эвакуация»: ВСУ атаковали Торопец, Столтенберг не верит в «красные линии»

Губернатор Тверской области объявил о частичной эвакуации, в Торопце тушат пожар, а Столтенберг не испугался слов Медведева про «возмездие для крыс».

В ночь на 18 сентября Россия вновь подверглась массированной воздушной атаке – над территорией четырех областей было уничтожено более 50 беспилотников, при этом в Торопце Тверской области вспыхнул пожар и началась частичная эвакуация.

Очередная украинская диверсия произошла после резонансных заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что хоть российские лидеры говорят о красных линиях, к эскалации не переходят.

Частичная эвакуация объявлена в Торопце из-за пожара после падения БПЛА

АТАКА НА ТОРОПЕЦ: «ПОЖАР И ЭВАКУАЦИЯ»

Сообщения о новых атаках беспилотников начали приходить примерно с 11 вечера. Губернатор Брянской области Александр Богомаз насчитал с этого времени до семи утра 15 БПЛА над его регионом. Со своей стороны, смоленский губернатор Василий Анохин сообщил с двух часов ночи до шести утра о девяти беспилотниках, сбитых над Ельней, Рославлем и рядом районов его региона.

Около семи утра Минобороны РФ назвало официальные цифры ночной атаки. По данным ведомства, всего было уничтожено 54 беспилотника, в том числе, 27 над Курской областью, 16 - над Брянской, семь - над Смоленской, три - над Белгородской и один - над Орловской областью. При этом в сообщении ничего не было сказано о ситуации в Тверской области, где в эти минуты бушует пожар.

В полтретьего ночи Telegram-канал правительства Тверской области «Пул 69» сообщил со ссылкой на губернатора Игорь Руденю о пожаре в Торопце «в результате падения обломков БПЛА» в ходе отражения атаки.

«В Торопце идёт процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом. Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар», - уточнил «Пул 69» около четырех утра.

Тем временем в соцсетях администрации Торопецкого муниципального округа примерно с четырех утра стали появляться тревожные сообщения.

«Внимание! Срочная эвакуация. В сторону М9 (…) Срочная эвакуация в Западную Двину! (…) Для организации эвакуации на Базарной площади стоят автобусы!», - посты в группе администрации «ВК» напоминали пулеметную очередь.

Какие объекты были целью атаки Торопца, пока не известно. Информации об этом пока нет ни от Минобороны, ни от властей, ни от вездесущих Telegram-каналов, публикующих фото пожара. При этом Mash пишет, что в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области сегодня приостановлена работа детсадов и школ.

Столтенберг: Удары Киева дальнобойными ракетами не приведут к эскалации с НАТО

«БОЛЬНЫЕ КРЫСЫ» И КРАСНЫЕ ЛИНИИ: КОГДА МЕСТЬ НЕИЗБЕЖНА

Накануне украинской атаки издание The Times опубликовало интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он сделал несколько смелых заявлений в адрес России. По его мнению, слова президента РФ Владимира Путина о «красных линиях» (на фоне дискуссии о дальнобойных ударах по России) так и останутся разговорами и не грозят Североатлантическому альянсу эскалацией.

«Он (Путин – прим. НСН) уже много раз объявлял "красные линии", и он не шел на эскалацию, также имея ввиду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.

Он также заявил, что поддерживает Великобританию и Францию, выступающих за разрешение Киеву наносить по РФ дальнобойные удары западным вооружением. По мнению норвежца, даже в этом случае НАТО не стоит опасаться ответных действий Москвы.

Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 сентября напомнил Западу об исторической памяти и неотвратимой «отложенной мести».

«В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО. (…) В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер (…) Тут главное – неотвратимость. Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, знали: за ними придут», - написал Дмитрий Анатольевич в Telegram, пообещав врагам России превращение в «больных крыс».
«Поднимаем ставки»: Россия пригрозила НАТО из-за оружия, Киев ждет «разрешения» США

При этом военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее говорил НСН, что «разрешение» Запада на дальнобойные удары по России это миф, потому что они и так наносятся.

«У США и Великобритании имеется достаточно широкий спектр дальнобойных ракет. Они уже бьют по территориям России, никаких новых угроз Байден не озвучит, идет просто шантаж»,- пояснил собеседник НСН.

В начале сентября украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников игнорировать звучащие в России заявления о «красных линиях», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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