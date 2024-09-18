«Пожар и эвакуация»: ВСУ атаковали Торопец, Столтенберг не верит в «красные линии»

АТАКА НА ТОРОПЕЦ: «ПОЖАР И ЭВАКУАЦИЯ»

Сообщения о новых атаках беспилотников начали приходить примерно с 11 вечера. Губернатор Брянской области Александр Богомаз насчитал с этого времени до семи утра 15 БПЛА над его регионом. Со своей стороны, смоленский губернатор Василий Анохин сообщил с двух часов ночи до шести утра о девяти беспилотниках, сбитых над Ельней, Рославлем и рядом районов его региона.

Около семи утра Минобороны РФ назвало официальные цифры ночной атаки. По данным ведомства, всего было уничтожено 54 беспилотника, в том числе, 27 над Курской областью, 16 - над Брянской, семь - над Смоленской, три - над Белгородской и один - над Орловской областью. При этом в сообщении ничего не было сказано о ситуации в Тверской области, где в эти минуты бушует пожар.

В полтретьего ночи Telegram-канал правительства Тверской области «Пул 69» сообщил со ссылкой на губернатора Игорь Руденю о пожаре в Торопце «в результате падения обломков БПЛА» в ходе отражения атаки.

«В Торопце идёт процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом. Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар», - уточнил «Пул 69» около четырех утра.

Тем временем в соцсетях администрации Торопецкого муниципального округа примерно с четырех утра стали появляться тревожные сообщения.

«Внимание! Срочная эвакуация. В сторону М9 (…) Срочная эвакуация в Западную Двину! (…) Для организации эвакуации на Базарной площади стоят автобусы!», - посты в группе администрации «ВК» напоминали пулеметную очередь.

Какие объекты были целью атаки Торопца, пока не известно. Информации об этом пока нет ни от Минобороны, ни от властей, ни от вездесущих Telegram-каналов, публикующих фото пожара. При этом Mash пишет, что в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области сегодня приостановлена работа детсадов и школ.