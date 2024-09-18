«Пожар и эвакуация»: ВСУ атаковали Торопец, Столтенберг не верит в «красные линии»
Губернатор Тверской области объявил о частичной эвакуации, в Торопце тушат пожар, а Столтенберг не испугался слов Медведева про «возмездие для крыс».
В ночь на 18 сентября Россия вновь подверглась массированной воздушной атаке – над территорией четырех областей было уничтожено более 50 беспилотников, при этом в Торопце Тверской области вспыхнул пожар и началась частичная эвакуация.
Очередная украинская диверсия произошла после резонансных заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что хоть российские лидеры говорят о красных линиях, к эскалации не переходят.
АТАКА НА ТОРОПЕЦ: «ПОЖАР И ЭВАКУАЦИЯ»
Сообщения о новых атаках беспилотников начали приходить примерно с 11 вечера. Губернатор Брянской области Александр Богомаз насчитал с этого времени до семи утра 15 БПЛА над его регионом. Со своей стороны, смоленский губернатор Василий Анохин сообщил с двух часов ночи до шести утра о девяти беспилотниках, сбитых над Ельней, Рославлем и рядом районов его региона.
Около семи утра Минобороны РФ назвало официальные цифры ночной атаки. По данным ведомства, всего было уничтожено 54 беспилотника, в том числе, 27 над Курской областью, 16 - над Брянской, семь - над Смоленской, три - над Белгородской и один - над Орловской областью. При этом в сообщении ничего не было сказано о ситуации в Тверской области, где в эти минуты бушует пожар.
В полтретьего ночи Telegram-канал правительства Тверской области «Пул 69» сообщил со ссылкой на губернатора Игорь Руденю о пожаре в Торопце «в результате падения обломков БПЛА» в ходе отражения атаки.
«В Торопце идёт процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом. Для обеспечения безопасности жителей Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется пожар», - уточнил «Пул 69» около четырех утра.
Тем временем в соцсетях администрации Торопецкого муниципального округа примерно с четырех утра стали появляться тревожные сообщения.
«Внимание! Срочная эвакуация. В сторону М9 (…) Срочная эвакуация в Западную Двину! (…) Для организации эвакуации на Базарной площади стоят автобусы!», - посты в группе администрации «ВК» напоминали пулеметную очередь.
Какие объекты были целью атаки Торопца, пока не известно. Информации об этом пока нет ни от Минобороны, ни от властей, ни от вездесущих Telegram-каналов, публикующих фото пожара. При этом Mash пишет, что в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области сегодня приостановлена работа детсадов и школ.
«БОЛЬНЫЕ КРЫСЫ» И КРАСНЫЕ ЛИНИИ: КОГДА МЕСТЬ НЕИЗБЕЖНА
Накануне украинской атаки издание The Times опубликовало интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он сделал несколько смелых заявлений в адрес России. По его мнению, слова президента РФ Владимира Путина о «красных линиях» (на фоне дискуссии о дальнобойных ударах по России) так и останутся разговорами и не грозят Североатлантическому альянсу эскалацией.
«Он (Путин – прим. НСН) уже много раз объявлял "красные линии", и он не шел на эскалацию, также имея ввиду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО», — сказал Столтенберг.
Он также заявил, что поддерживает Великобританию и Францию, выступающих за разрешение Киеву наносить по РФ дальнобойные удары западным вооружением. По мнению норвежца, даже в этом случае НАТО не стоит опасаться ответных действий Москвы.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 сентября напомнил Западу об исторической памяти и неотвратимой «отложенной мести».
«В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО. (…) В истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер (…) Тут главное – неотвратимость. Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от её нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, знали: за ними придут», - написал Дмитрий Анатольевич в Telegram, пообещав врагам России превращение в «больных крыс».
При этом военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее говорил НСН, что «разрешение» Запада на дальнобойные удары по России это миф, потому что они и так наносятся.
«У США и Великобритании имеется достаточно широкий спектр дальнобойных ракет. Они уже бьют по территориям России, никаких новых угроз Байден не озвучит, идет просто шантаж»,- пояснил собеседник НСН.
В начале сентября украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников игнорировать звучащие в России заявления о «красных линиях», напоминает «Радиоточка НСН».
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