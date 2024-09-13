«Поднимаем ставки»: Россия пригрозила НАТО из-за оружия, Киев ждет «разрешения» США
Путин заявил, что НАТО обсуждает прямое вовлечение в конфликт на Украине, говоря об использовании дальнобойного вооружения Киевом. Ряд экспертов сходятся во мнении, что США дадут положительный сигнал, другие считают это «шантажом».
Страны Североатлантического альянса обсуждают не просто возможность использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«Полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие НАТО. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в конфликте или нет», – сказал он.
По словам президента, сейчас происходит подмена понятий: никто не обсуждает снятие запрета для Киева наносить удары по российской территории, поскольку он и так их наносит с помощью беспилотников и других средств.
«Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства – это совершенно другая история», – указал Путин.
Глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО – США и европейские страны – воюют с Россией. Путин добавил, что Москва будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.
РЕШЕНИЕ УЖЕ ПРИНЯТО?
Накануне президент США Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом газета Financial Times отмечала, что в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.
В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Вашингтон планирует передать Украине крылатые ракеты большой дальности класса «воздух – земля» JASSM, которые могут появиться на Украине через несколько месяцев.
При этом, по данным газеты The Guardian, Лондон уже принял решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow (могут преодолеть расстояние до 560 км) по целям на территории России. Издание со ссылкой на источники в британском правительстве указало, что о решении не будет объявлено на встрече британского премьер-министра Кира Стармера и Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября.
Собеседники издания сообщили, что, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Указывается, что тогда Блинкен намекнул, что Вашингтон тоже собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия.
Госсекретарь Соединенных Штатов тогда сказал журналистам, что вопрос применения такого оружия против целей в РФ действительно обсуждался и он намерен передать Байдену то, что услышал в Киеве, однако не привел подробностей.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение об ударах по России дальнобойными ракетами, скорее всего, уже принято, а в СМИ ведется информационная кампания по его формализации.
БОЛЬШАЯ УГРОЗА – ВЫСОКИЕ СТАВКИ
Ряд российских политиков и экспертов сходятся во мнении, что США действительно дадут положительный сигнал Киеву. Зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отмечал, что существуют реальные угрозы применения дальнобойного оружия со стороны Украины с прямым использованием возможностей НАТО.
«Вне всякого сомнения, есть угрозы применения дальнобойного оружия, включая беспилотники, с прямым использованием возможностей НАТО. Они и так этим уже занимаются, не могу исключить, что они будут это делать с большей наглостью и интенсивностью», – предупредил он.
В свою очередь специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин в беседе с НСН также выразил мнение, что США и Британия готовы официально разрешить Киеву бить по России дальнобойным оружием. По его словам, другой стратегии у Запада сегодня нет, США не готовы отступить, так как вложили в конфликт «слишком много».
«У нас вопрос стоит не об издержках, а об угрозах. Если угроза будет слишком велика, то мы уже поднимаем ставки. Американцы понимают, что их стратегия не очень работает, но ничего лучшего у них нет. Они не могут просто так отступить, вложили слишком много уже», – сказал он.
Со своей стороны, военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов добавил НСН, что Запад фактически уже разрешил Украине «бить по России». Он назвал заявления Белого дома шантажом.
«У США и Великобритании имеется достаточно широкий спектр дальнобойных ракет. Они уже бьют по территориям России, никаких новых угроз Байден не озвучит, идет просто шантаж. Было заявление со стороны британцев, что они требуют прекратить наносить удары авиабомбами, иначе они грозят разрешить Украине бить по России. Украина и так это делает, это просто шантаж, запугивание, ничего нового в этом нет», – отмечал он.
Между тем американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X слова Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.
«У меня плохое чувство по поводу этого», – написал Маск.
Ранее телеканал ABC сообщал, что на встрече в Киеве Владимир Зеленский передал Энтони Блинкену список расположенных в России целей, по которым Украина хотела бы нанести удары. Американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom отмечал, что Вашингтон напуган успехами российской армии в зоне спецоперации, поэтому хочет разрешить удары дальнобойным оружием, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни
- ФСБ получила доказательства подрывной работы Великобритании против России
- Брянский губернатор предложил не принимать детей в вузы без «природного дара»
- ПВО уничтожила 20 беспилотников ВСУ в шести регионах России
- Жители Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом
- СМИ: Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатом» на сумму более 100 млн рублей
- Маск прокомментировал слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
- В Москве осудили студентов за обнаженное появление у окна
- СМИ: У Украины заканчиваются ракеты Storm Shadow
- В Финляндии не подтвердили запуск дронов на Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru