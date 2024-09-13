«Поднимаем ставки»: Россия пригрозила НАТО из-за оружия, Киев ждет «разрешения» США

«Но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства – это совершенно другая история», – указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО – США и европейские страны – воюют с Россией. Путин добавил, что Москва будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.

РЕШЕНИЕ УЖЕ ПРИНЯТО?

Накануне президент США Джо Байден заявил, что вопрос о том, чтобы разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории, пока прорабатывается. При этом газета Financial Times отмечала, что в американской администрации наблюдается раскол по этой теме.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Вашингтон планирует передать Украине крылатые ракеты большой дальности класса «воздух – земля» JASSM, которые могут появиться на Украине через несколько месяцев.

При этом, по данным газеты The Guardian, Лондон уже принял решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow (могут преодолеть расстояние до 560 км) по целям на территории России. Издание со ссылкой на источники в британском правительстве указало, что о решении не будет объявлено на встрече британского премьер-министра Кира Стармера и Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября.

Собеседники издания сообщили, что, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми не приехали бы в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября. Указывается, что тогда Блинкен намекнул, что Вашингтон тоже собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия.

Госсекретарь Соединенных Штатов тогда сказал журналистам, что вопрос применения такого оружия против целей в РФ действительно обсуждался и он намерен передать Байдену то, что услышал в Киеве, однако не привел подробностей.