«Слишком много вложено»: Почему США и Британия разрешат Киеву «бить ракетами по России»

«Речь идет об авиационных и оперативно-тактических ракетах наземного базирования. Американцы работают в прежней логике, с их точки зрения, надо повышать издержки конфликта для России, но при этом стараться сдерживать риск эскалации. В данном случае у них близки к исчерпанию варианты по безболезненному увеличению возможностей ВСУ, поэтому расширяют географию. Я уверен, что к этому разрешению использовать ракеты по целям в глубине России они придут. Они думают, что для нас это станет все слишком дорого, но в реальности эта логика не работает. Для нашей стороны это конфликт с элементами экзистенциального, о цене речи не идет», - отметил он.

По его словам, Россия будет оценивать не издержки, а реальные угрозы, а США не готовы отступить, так как вложили в конфликт «слишком много».

«У нас вопрос стоит не об издержках, а об угрозах. Если угроза будет слишком велика, то мы уже поднимаем ставки. Американцы понимают, что их стратегия не очень работает, но ничего лучшего у них нет. Они не могут просто так отступить, вложили слишком много уже», - отметил он.

Со своей стороны, военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов добавил НСН, что Запад фактически уже разрешил Украине «бить по России».

«У США и Великобритании имеется достаточно широкий спектр дальнобойных ракет. Они уже бьют по территориям России, никаких новых угроз Байден не озвучит, идет просто шантаж. Было заявление со стороны британцев, что они требуют прекратить наносить удары авиабомбами, иначе они грозят разрешить Украине бить по России. Украина и так это делает, это просто шантаж, запугивание, ничего нового в этом нет»,- заключил собеседник НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить западных союзников снять ограничения на удары по территории России дальнобойными ракетами НАТО, сообщает издание «Washington Post». До этого в рамках заседания «Рамштайна» украинский лидер призвал союзников игнорировать «красные линии» РФ и снять ограничения на удары дальнобойным оружием, передает «Радиоточка НСН».

