Столтенберг: Удары Киева дальнобойными ракетами не приведут к эскалации с НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России не приведет к значительной эскалации конфликта.
Он отверг заявления президента России Владимира Путина о том, что такое использование ракет станет «красной чертой», после которой Россия окажется в состоянии войны с НАТО.
Столтенберг отметил, что Путин многократно обозначал «красные линии», но пока не шел на эскалацию, включая возможное прямое вовлечение НАТО в конфликт. Генсек выразил поддержку Великобритании и Франции, которые выступают за предоставление Украине дальнобойных ракет, и добавил, что их использование не вовлечет НАТО в конфликт с Россией.
Ранее Путин утверждал, что обсуждение использования западных дальнобойных вооружений Украиной фактически означает обсуждение прямого участия стран НАТО в конфликте. Он предупредил, что такое участие изменит суть конфликта и потребует от России принятия новых решений в ответ на возросшие угрозы, передает «Радиоточка НСН».
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