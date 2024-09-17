Столтенберг: Удары Киева дальнобойными ракетами не приведут к эскалации с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Times, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России не приведет к значительной эскалации конфликта.

Он отверг заявления президента России Владимира Путина о том, что такое использование ракет станет «красной чертой», после которой Россия окажется в состоянии войны с НАТО.