Частичная эвакуация объявлена в Торопце из-за пожара после падения БПЛА
18 сентября 202405:03
В городе Торопце Тверской области, где минувшей ночью начался пожар после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата Украины, объявлена частичная эвакуация, сообщает «РЕН ТВ».
Решение принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. Речь идет о территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.
В Торопце осуществляется отражение массированной атаки беспилотников.
Ранее в Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, два человека ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru