Частичная эвакуация объявлена в Торопце из-за пожара после падения БПЛА

В городе Торопце Тверской области, где минувшей ночью начался пожар после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата Украины, объявлена частичная эвакуация, сообщает «РЕН ТВ».

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Решение принял губернатор Тверской области Игорь Руденя. Речь идет о территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.

В Торопце осуществляется отражение массированной атаки беспилотников.

Ранее в Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, два человека ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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