Стрелков предрек массированный удар ВСУ по России в канун Нового года
Вооруженные силы Украины под Новый год могут осуществить массовый пуск ракет по российским городам в сочетании с беспилотниками, отметил в эфире НСН Игорь Стрелков.
Под Новый год Украина постарается нанести по территории России массированный удар, таким образом киевские власти хотят «поздравить» Кремль с праздником, также возможны террористические акты и диверсии, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН.
Накануне замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина выступает против временного перемирия на Новый год. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что вопрос о новогоднем перемирии на повестке дня не стоит. Игорь Стрелков отметил, что перемирие возможно лишь в том случае, если одна из сторон будет считать себя потерпевшей поражение.
«Под Новый год Украина постарается нанести где-либо массированный удар по российской территории с тем, чтобы "поздравить" Кремль с Новым годом так же, как они поздравили нашего президента с его днем рождения, взорвав Крымский мост. Это может быть акция в виде массового пуска ракет и беспилотников, также она может сочетаться с диверсионными и террористическими актами на территории России. Никакого перемирия не будет в обозримой перспективе. Перемирие между Россией и Украиной возможно только в том случае, если одна из сторон будет считать себя потерпевшей поражение и будет готова пойти на перемирие, плавно перетекающее в капитуляцию», - сказал Стрелков.
Он отметил, что на сегодняшний день на поле боя Украина обладает стратегической инициативой. По словам Стрелкова, все признаки говорят о том, что ВСУ готовят наступление на Запорожском направлении. Также он указал, что идут крайне тяжелые бои в районе Артемовска, Авдеевки, Соледара, Бахмута и Марьинки.
«Украина обладает стратегической инициативой, она может нанести удар в любом месте, там, где сочтет необходимым. Но на Запорожском направлении перемещения ВСУ заставляют подозревать, что атаку они планируют там. Кроме того, идут активные бои в районе Артемовска и Авдеевки, а также Соледара. Российские войска пытаются прогрызть украинскую оборону, очень медленно продвигаются вперед в районе Бахмута. Может быть, удастся захватить после длительных боев Бахмут, но именно прорвать оборону не получится. Бои идут в районе Марьинки, но это так же бои местного значения. Даже если ее взять, это будет всего лишь тактическое продвижение. То же самое с Авдеевкой, которую штурмуют с апреля. То же и с Бахмутом и Соледаром. Это бои местного значения, они не приведут ни к прорыву фронта, ни к разгрому вражеской группировки. Это бои на истощение с обеих сторон», - сказал собеседник НСН.
Так, экс-премьер ДНР подчеркнул, что Соледар, Бахмут, Авдеевка и Марьинка вряд ли будут взяты до Нового года российскими войсками. Кроме того, Стрелков прокомментировал удары по украинской энергоинфраструктуре 16 декабря, отметив, что они носят «пропагандистский характер» и не отразятся на боеспособности ВСУ.
«Ни Соледар, ни Бахмут, ни Авдеевка, ни Марьинка взяты до Нового года российскими войсками не будут. При этом сегодняшний массированный удар по территории Украины носит больше пропагандистский характер, на боеспособности ВСУ этот удар никак не отразится. Для Украины тылом является вся Европа. Оттуда они могут получить буквально все, что необходимо для дальнейшего ведения боевых действий. Удары по энергетической инфраструктуре оказывают какое-то влияние на ход конфликта, но далеко не решающее», - резюмировал Стрелков.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить перемирие с Россией к Новому году, однако украинская власть доказала, что никогда не будет соблюдать договоренности. Поэтому, указывал Марочко, спецоперацию нужно продолжать.
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