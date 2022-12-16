Стрелков предрек массированный удар ВСУ по России в канун Нового года

Накануне замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина выступает против временного перемирия на Новый год. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что вопрос о новогоднем перемирии на повестке дня не стоит. Игорь Стрелков отметил, что перемирие возможно лишь в том случае, если одна из сторон будет считать себя потерпевшей поражение.

«Под Новый год Украина постарается нанести где-либо массированный удар по российской территории с тем, чтобы "поздравить" Кремль с Новым годом так же, как они поздравили нашего президента с его днем рождения, взорвав Крымский мост. Это может быть акция в виде массового пуска ракет и беспилотников, также она может сочетаться с диверсионными и террористическими актами на территории России. Никакого перемирия не будет в обозримой перспективе. Перемирие между Россией и Украиной возможно только в том случае, если одна из сторон будет считать себя потерпевшей поражение и будет готова пойти на перемирие, плавно перетекающее в капитуляцию», - сказал Стрелков.

Он отметил, что на сегодняшний день на поле боя Украина обладает стратегической инициативой. По словам Стрелкова, все признаки говорят о том, что ВСУ готовят наступление на Запорожском направлении. Также он указал, что идут крайне тяжелые бои в районе Артемовска, Авдеевки, Соледара, Бахмута и Марьинки.