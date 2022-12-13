Пушилин: Удары по энергообъектам Украины приближают поражение Киева

Удары российских военных по энергообъектам на Украине приближают военное поражение Киева. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил об освобождении более половины ДНР от ВСУ

«Эффект от ударов по объектам, энергетическим объектам, в первую очередь, на территории Украины со стороны Российской Федерации затрудняет логистику военного характера, затрудняет коммуникации между подразделениями, делают невозможным функционирование в полной мере ремонтных баз там, где вооруженные формирования Украины ремонтируют свою технику», — рассказал политик в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что в целом это создает условия, при которых «военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», пишет Ura.ru.

Ранее политик рассказал, что российская армия взяла под контроль «немногим более 50 процентов» территорий ДНР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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