Генштаб ВСУ выступил против новогоднего прекращения огня

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Алексей Громов заявил, что украинская сторона выступает против временного перемирия на Новый год, сообщает РИА Новости.

«Доверять нельзя!»: В ЛНР отвергли новогоднее перемирие с Украиной

По его словам, полное прекращение боевых действие на территории страны и в Донбассе онаступит только после того, как с украинской земли уйдут все российские военные.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия не Украине, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:СпецоперацияПеремириеУкраинаРоссияВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры