Генштаб ВСУ выступил против новогоднего прекращения огня

По его словам, полное прекращение боевых действие на территории страны и в Донбассе онаступит только после того, как с украинской земли уйдут все российские военные.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия не Украине, пишут «Известия».