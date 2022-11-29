Экс-командующий НАТО: Путин намерен вынудить Киев запросить перемирие
Запрос Украины на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой для президента России Владимира Путина в ходе специальной военной операции РФ. Такое мнение высказал бывший командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
По словам экс-командующего, украинские войска попадут в «огненную ловушку» в Артемовске (Бахмуте), если им не удастся подтянуть дополнительные силы.
«Если российские военные смогут оттеснить ВСУ до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить украинцев запросить передышку или прекращение огня, — Путин победит», — заявил Кларк в эфире телеканала CNN .
Кроме того, военный отметил, что у армии России есть все, чтобы нанести противнику «существенный урон». В частности, РФ способна производить достаточное количество ракет и поддерживать необходимый темп наступления еще несколько недель и более.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от Киева готовности обсуждать озвученные Москвой требования для завершения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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