«Ударим с новой силой!»: Генерал Болдырев отверг зимнее перемирие России и Украины

Накануне сообщалось, что Россия и Украина могут заключить перемирие на зимний период, поскольку это будет отвечать военным целям обеих сторон. Как заявил бывший дипломат США Майкл Киммейдж, пока Украина и Россия очень далеки от соглашения об условиях будущего мира. Болдырев отметил, что для России нет никакой выгоды заключать такое перемирие.

«Такие дипломаты мелят чушь, не задумываясь. Заключать перемирие на зиму нам никакой выгоды совершенно нет. Это значит дать возможность им действительно пережить зиму, создать группировки, вооружиться и более яростно сопротивляться. Наше дело сейчас – это устоять, сгруппироваться и ударить с новыми силами. Самая главная задача – устоять на Херсонском направлении, а дальше может произойти любое развитие событий, вплоть до его оставления. А с другой стороны, можно перейти в контрнаступление в направлении Николаева и дальше. Кроме того, необходимо продолжать наступление на Донбассе, там нужно сосредоточить все усилия, чтобы к зиме освободить его», - сказал Болдырев.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.

