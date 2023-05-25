«Потерял контроль?»: «Контрнаступление» Украины началось без Зеленского
На Западе сомневаются, что Зеленский контролирует ситуацию в стране, вопросы вызывают «пропажа» Залужного и неудачи Киева на поле боя.
Несмотря на попытки Киева продемонстрировать свою «силу» и атаковать российские территории, на Западе начинают всерьез сомневаться в том, что украинский лидер Владимир Зеленский контролирует ситуацию.
Так, обозреватель American Conservative Брэдли Делвин указал на то, что Зеленский мог потерять контроль над страной. По его словам, о потере президентом власти свидетельствуют именно попытки Киева атаковать российскую территорию, вопреки стараниям США убедить украинскую разведку не делать этого. Зеленский утверждал, что не был знаком с планами ГУР.
«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?», - пишет журналист.
Автор подчеркивает, что ситуация на фронте складывается для Украины, мягко говоря, неблагоприятно, что делает дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада нецелесообразной.
Проблем Зеленскому добавляет ситуация вокруг главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который просто пропал из информационного поля. 24 мая СМИ сообщили, что Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту ВСУ под Херсоном. РИА Новости пишет, что Залужному провели трепанацию черепа, после которой он будет не в состоянии продолжать службу.
Официальной информации о состоянии Залужного нет, Киев уверяет, что все идет по плану, главнокомандующий выполняет свою работу, а в Пентагоне просто не комментируют ситуацию.
При этом председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН отмечал, что западные кураторы не позволили бы Залужному просто так «исчезнуть». По его словам, у главнокомандующего ВСУ большие проблемы со здоровьем, а его отсутствие уже негативно сказывается на боевом духе украинской армии.
«Явно с Залужным произошло или происходит что-то неординарное. Я склонен считать, что это касается именно его самочувствия. Сам бы он или с поддержкой Зеленского, с которым они в непростых отношениях, не мог бы играть в такую игру «Найди Залужного». Это очень сильно влияет дух ВСУ, у него авторитет в армии намного выше, чем у Зеленского. Такую игру им бы не дали делать, кураторы Запада потребовали бы его постоянного появления, грозных заявлений. Скорее всего, у него очень серьезные проблемы со здоровьем, если он вообще жив», - отметил Рогов.
По его словам, потеря Залужного влияет на боевой дух ВСУ, в армии его авторитет не сравнится с другими весомыми фигурами, добавил Рогов.
«Долго скрывать истинную причину отсутствия Залужного не получится. Залужный по уровню восприятия намного выше, чем тот же Сырский (командующий Сухопутными войсками, прим. НСН). В восприятии армии Залужный номер один безоговорочно. Конечно, на боевой дух ВСУ это сильно повлияет, с Залужным большие проблемы, ничего хорошего не ждут. А потеря четкого и слаженного оперативного командования добавит им проблем», - заключил он.
19 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал слухи о гибели главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Пригожин сообщил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главкомом ВСУ, но отметил, что был «проведен ряд мероприятий».
Военные аналитики отмечают, что «проблемы» с Залужным, в том числе, мешают Киеву начать контрнаступление. Среди других причин откладывания атак называют погодные условия, плохую подготовку военных ВСУ, а также нехватку боеприпасов.
При этом в Киеве утверждают, что в рамках контрнаступления уже идут «отдельные операции». Так, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что контрнаступление ВСУ уже началось несколько дней назад. Он также заявил, что Украина собирается применять западное вооружение лишь на тех территориях, которые считает своими.
С другой стороны, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН заявил, что успехи российских сил в Артемовске позволили сорвать контрнаступление ВСУ, планы Киева под угрозой.
«Мы заняли плотную оборону, вели наступательные действия, которые позволяли постоянно перемалывать подкидываемые новые резервы Украины. Постоянно слухи ходили о зимнем и весеннем наступлении ВСУ. Масса оружия и людей уничтожены, это позволило сорвать наступление Украины. Украинской армии нанесен большой урон, не факт, что она сможет оправиться и совершить какой-то контрудар. Даже если они его совершат, а дальше что? За ними не стоит огромных резервов. Может наступить такой перелом, когда в принципе фронт украинский посыплется, а наши войска пойдут без особых потерь и дойдут до Киева, без нанесения ущерба мирному населению страны», - рассказал он.
Со своей стороны, депутат Госдумы Владимир Павлов в пресс-центре НСН предупредил, что тактика ВСУ меняется, вместо контрнаступления они будут действовать небольшими диверсионными группами, пытаясь атаковать мирных жителей и невоенные объекты.
«Они перешли на тактику рейдовых вылазок. И к этому нужно готовиться, не забывая и о большом количестве упущений с нашей стороны… Есть вещи, которые должны принять во внимание армия, пограничники, Росгвардия, ФСБ, разведка, понимая, что Украина будет сдвигаться в стороны таких атак на мирных граждан», - заключил он.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области на бронированной технике зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью украинских диверсантов было отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизация политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.
Атака диверсантов завершилась спустя сутки уничтожением 70 украинских военных, сообщало Минобороны РФ..
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России
- Экс-советник Кучмы исключил контрнаступление ВСУ в 2023 году
- Аксенов: В Крыму за ночь нейтрализовали шесть беспилотников
- СМИ: В США заявили о причастности украинских спецслужб к атаке на Кремль
- Один человек погиб в ДТП со скорой помощью на юго-западе Москвы
- Посол заявил, что речи о поставках боеприпасов из КНДР в Россию не идет
- СМИ: Зеленский мог потерять контроль над Украиной
- Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь
- СМИ: на Херсонском направлении насчитывается 500 иностранных наемников
- Минобороны: «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru