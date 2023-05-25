Несмотря на попытки Киева продемонстрировать свою «силу» и атаковать российские территории, на Западе начинают всерьез сомневаться в том, что украинский лидер Владимир Зеленский контролирует ситуацию.

Так, обозреватель American Conservative Брэдли Делвин указал на то, что Зеленский мог потерять контроль над страной. По его словам, о потере президентом власти свидетельствуют именно попытки Киева атаковать российскую территорию, вопреки стараниям США убедить украинскую разведку не делать этого. Зеленский утверждал, что не был знаком с планами ГУР.

«Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки? Его понизили до уровня главного сборщика пожертвований?», - пишет журналист.

Автор подчеркивает, что ситуация на фронте складывается для Украины, мягко говоря, неблагоприятно, что делает дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада нецелесообразной.

Проблем Зеленскому добавляет ситуация вокруг главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который просто пропал из информационного поля. 24 мая СМИ сообщили, что Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту ВСУ под Херсоном. РИА Новости пишет, что Залужному провели трепанацию черепа, после которой он будет не в состоянии продолжать службу.