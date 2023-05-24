Пентагон не стал комментировать информацию о ранении Валерия Залужного

Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В ведомстве посоветовали обратиться с этим вопросом к украинским военным. Так прокомментировал представитель минобороны США запрос РИА Новости о ранении Залужного.

Ранее российское государственное агентство сообщило со ссылкой на источник о том, что главком вооруженных сил Украины получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии по командному пункту под Херсоном в начале мая.