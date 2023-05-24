Пентагон не стал комментировать информацию о ранении Валерия Залужного

Пентагон не стал комментировать сообщения о ранении главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного. В ведомстве посоветовали обратиться с этим вопросом к украинским военным. Так прокомментировал представитель минобороны США запрос РИА Новости о ранении Залужного.

Ранее российское государственное агентство сообщило со ссылкой на источник о том, что главком вооруженных сил Украины получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии по командному пункту под Херсоном в начале мая.

СМИ: главком ВСУ Залужный появился в эфире после тяжелого ранения

Сотрудник пресс-службы Пентагона также не прокомментировал публикацию в телеграм-канале Залужного от 23 мая. В ней сообщалось, что главком провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными сил НАТО в Европе и главой европейского командования США Кристофером Каволи.

Украинская сторона о ранении Залужного не сообщала. Ранее СМИ заметили, что он давно не появлялся на публике. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН ранее предполагал, что у Залужного могут быть проблемы со здоровьем.


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