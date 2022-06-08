«Понимают безысходность»: В Госдуме предрекли бунт ВСУ против Зеленского

По его словам, на сегодняшний день российские военные ведут активные наступательные действия, однако Запад не позволяет Украине сложить оружие.

«Одновременно нужно понимать, что офис Зеленского действует по команде стран Запада, которые заинтересованы в продолжении конфликта. ВСУ видят, что военные России, народной милиции ДНР и ЛНР активно ведут наступательные действия и зачистки территорий. Они понимают, что офис Зеленского сделал украинский народ заложниками политических игр и амбиций», - резюмировал Швыткин.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что со стороны России идет серьезная нехватка личного состава Вооруженных сил при проведении спецоперации на Украине.

