«Понимают безысходность»: В Госдуме предрекли бунт ВСУ против Зеленского
Уже более 6 тысяч военных Украины находятся в плену у России, они начали понимать всю обреченность ситуации, заявил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин.
Украинские военные понимают свое безысходное положение перед армией России, скоро это приведет к тому, что ВСУ пойдут силой на офис президента Украины и доберутся до его верхушки, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что между офисом президента Украины и командованием армии начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. Так, военные считают, что в определенных местах целесообразнее отступить, чтобы сберечь людей.
«Военнослужащие Украины все больше понимают и осознают безысходность и обреченность своих позиций и положения. Свидетельством тому является то, что уже более шести тысяч военных и нацистов находятся в плену у России. Буквально на следующий день после начала спецоперации президент России Владимир Путин обратился к украинским военным с тем, чтобы они разоружали нацистские батальоны. Думаю, что к этому и идет. Военные начинают все осознавать. В конечном итоге все может привести к тому, что они могут арестовать верхушку офиса Зеленского», - сказал Швыткин.
По его словам, на сегодняшний день российские военные ведут активные наступательные действия, однако Запад не позволяет Украине сложить оружие.
«Одновременно нужно понимать, что офис Зеленского действует по команде стран Запада, которые заинтересованы в продолжении конфликта. ВСУ видят, что военные России, народной милиции ДНР и ЛНР активно ведут наступательные действия и зачистки территорий. Они понимают, что офис Зеленского сделал украинский народ заложниками политических игр и амбиций», - резюмировал Швыткин.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что со стороны России идет серьезная нехватка личного состава Вооруженных сил при проведении спецоперации на Украине.
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