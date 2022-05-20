«Пожар стаканом не потушить»: Стрелков не увидел смысла в отмене возрастного предела для контрактников
Даже если еще несколько тысяч человек поедут на Украину, ситуация в пользу России не поменяется, заявил в эфире НСН Игорь Стрелков.
Со стороны России идет серьезная нехватка личного состава Вооруженных сил при проведении спецоперации на Украине, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Госдуму был внесен законопроект, который отменяет верхний возрастной предел на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Так, авторы инициативы предлагают исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (для мужчин это до 65 лет – прим. НСН).
«Когда тушат пожар, любой стакан воды может сыграть решающую роль. Но если тушить пожар только тем, что подносить воду стаканами, то потухнет он после того, как сгорит уже все. При тех масштабах боевых действий, которые ведутся сейчас, никакими подобными законами, позволяющими призвать еще хотя бы несколько тысяч человек, восполнить вопиющую нехватку личного состава не удастся», - сказал Стрелков.
При этом экс-министр обороны ДНР рассказал, что среди его знакомых старше 40 лет есть желающие пойти на службу по контракту.
«Большинство моих товарищей, которые хотели бы сейчас принимать участие в спецоперации на Украине, уже служили по контракту. Наверное, среди моих близких знакомых нет людей, которые никогда по контракту не служили. Но среди знакомых по переписке есть люди старше 45 лет, которые сейчас по контракту идти готовы», - резюмировал Стрелков.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Там подчеркивалось, что «таковыми они становятся к 40–45 годам».
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