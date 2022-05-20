«Пожар стаканом не потушить»: Стрелков не увидел смысла в отмене возрастного предела для контрактников

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, который отменяет верхний возрастной предел на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Так, авторы инициативы предлагают исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (для мужчин это до 65 лет – прим. НСН).

«Когда тушат пожар, любой стакан воды может сыграть решающую роль. Но если тушить пожар только тем, что подносить воду стаканами, то потухнет он после того, как сгорит уже все. При тех масштабах боевых действий, которые ведутся сейчас, никакими подобными законами, позволяющими призвать еще хотя бы несколько тысяч человек, восполнить вопиющую нехватку личного состава не удастся», - сказал Стрелков.