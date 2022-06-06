Украинские военные взорвали мост через Северский Донец и покинули Святогорск

Украинские войска оставили технику и покинули город Святогорск в Донецкой области, несмотря на взорванный мост через реку Северский Донец. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По данным Конашенкова, город покинули служащие батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Представитель ведомства добавил, что украинские военные «рассеялись вдоль побережья».

По словам Конашенкова, около восьмидесяти украинских военных переплыли реку, при этом огонь по ним не открывали. Он также призвал остальных солдат ВСУ последовать их примеру.

Конашенков также добавил, что российская армия взяла под контроль большую часть Святогорска и окружающей его территории.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ВСУВоенныеДонецкая Область
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