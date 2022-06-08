Хакер RaHDIt рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и военными
Разногласия по поводу ведения боевых действий начали возникать между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием армии. Об этом заявил хакер RaHDIt в беседе с РИА Новости.
«В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — рассказал собеседник агентства.
По словам хакера, в результате гибнет много украинских солдат, что «не добавляет политикам популярности в войсках». При этом Киев тщательно скрывает информацию о потерях, пишет Ura.ru.
Хакерская группа RaHDIt в начале специальной военной операции на Украине взломала все 755 украинских правительственных сайтов, напоминает Газета.ру. Кроме того, киберспециалисты ведут информационный ресурс «Немезида», где публикуют данные сотрудников украинских спецслужб.
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