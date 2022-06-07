«Россия берет все, что ее интересует»: в Италии признали успехи Москвы в спецоперации

«Я читал о поражении в газетах, но на поле его пока ни разу не видели», — отметил журналист в эфире телеканала La7.

По словам Травальо, Россия «берет все, что ее интересует» и «выигрывает» вопреки мнению многих военных обозревателей, пишет Газета.ру.

Кроме того, журналист отметил, что Италия должна была поддержать Украину, отправив гуманитарную помощь Киеву и приняв беженцев, но не отправляя вооружение, пишет «Свободная пресса».

