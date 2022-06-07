«Россия берет все, что ее интересует»: в Италии признали успехи Москвы в спецоперации
Россия одерживает победу в ходе специальной военной операции на Украине, несмотря на то, что СМИ сообщают об обратном. Об этом заявил итальянский журналист и публицист Марко Травальо.
«Я читал о поражении в газетах, но на поле его пока ни разу не видели», — отметил журналист в эфире телеканала La7.
По словам Травальо, Россия «берет все, что ее интересует» и «выигрывает» вопреки мнению многих военных обозревателей, пишет Газета.ру.
Кроме того, журналист отметил, что Италия должна была поддержать Украину, отправив гуманитарную помощь Киеву и приняв беженцев, но не отправляя вооружение, пишет «Свободная пресса».
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