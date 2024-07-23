В начале июня Владимир Путин заявлял, что российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне спецоперации. По его словам, под контроль было взято 880 квадратных километров территории.

В воскресенье, 21 июля, Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль село Розовка в Луганской народной республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области. На прошлой неделе ВС РФ также взяли под контроль два населенных пункта в ДНР: группировка «Восток» взяла село Урожайное, а «Центр» – Юрьевку.

НОВЫЙ КОНТРНАСТУП ВСУ И СВОБОДЫ ОТ ЗАЛУЖНОГО

Издание The New York Times ранее сообщило, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией. Такое допущение в материале сделано на основании заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании позвать представителей РФ на второй «саммит мира». А экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) и вовсе считает, что Киев готовит очередное контрнаступление, выгодное ему при любых условиях.

На этом фоне экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН заявил, что ВСУ не смогут пойти в наступление до конца этого года, а заявление украинской стороны об обратном – фарс.

«Думаю, что решением Украины будет однозначно пойти на переговоры, другого пути не просматривается. Те силы и средства, которые они имеют, недостаточны для наступления до конца года, это все фарс. Тем более поставка боеприпасов идет не так, как хотелось бы. Они заявляют, что США не готовы поставлять им столько боеприпасов в настоящее время. Инициатива на нашей стороне. Желание проявить себя на каком-то участке фронта, показать, что у них есть достаточно сил – это лишь желание. Мы видим, что по всему фронту успех за нашими войсками», – говорил Стаськов.

Между тем бывший главком ВСУ Валерий Залужный в своем первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности новых войн.

«Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания. К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовывать общество», – заявил Залужный.