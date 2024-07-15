Рогов: ВСУ потеряли более 80% захваченных при контрнаступлении территорий

По его словам, речь идет о территориях на ореховском, васильевском и времевском направлениях.

«Результаты, оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ так называемого контрнаступа, сводятся к нулю благодаря героическим и профессиональным действиям наших войск», - сказал Рогов.

Ранее Рогов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что лучшей позицией для России на потенциальных переговорах с Украиной будет выход Вооруженных сил РФ к границе с Польшей.

