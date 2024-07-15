Рогов: ВСУ потеряли более 80% захваченных при контрнаступлении территорий
15 июля 202411:02
Украинская сторона потеряла больше 80% захваченных летом 2023 года территорий, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, речь идет о территориях на ореховском, васильевском и времевском направлениях.
«Результаты, оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ так называемого контрнаступа, сводятся к нулю благодаря героическим и профессиональным действиям наших войск», - сказал Рогов.
Ранее Рогов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что лучшей позицией для России на потенциальных переговорах с Украиной будет выход Вооруженных сил РФ к границе с Польшей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru