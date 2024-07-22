The Guardian: Власти Киева освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

Издание отмечает, что Министерство юстиции Украины сообщило, что всего заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5900 человек, однако некоторым отказали из-за состояния их здоровья.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ заменяют военных из регулярной армии на заключённых в Николаевской и Херсонской областях, передает RT.

