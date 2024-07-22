The Guardian: Власти Киева освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
Украина освободила 3800 заключенных, чтобы закрыть пробелы в своих вооруженных силах, сообщило издание The Guardian.
В материале уточняется, что после двух с половиной лет интенсивных боевых действий правительство в Киеве изо всех сил пытается найти новобранцев.
Издание отмечает, что Министерство юстиции Украины сообщило, что всего заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5900 человек, однако некоторым отказали из-за состояния их здоровья.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ заменяют военных из регулярной армии на заключённых в Николаевской и Херсонской областях, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru