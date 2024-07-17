Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут пойти в наступление до конца этого года, заявление украинской стороны об обратном – фарс, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ. Такое допущение в материале сделано на основании заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании позвать представителей РФ на второй «саммит мира». А экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) и вовсе считает, что Киев готовит очередное контрнаступление, выгодное ему при любых условиях. Стаськов исключил возможность наступления ВСУ.