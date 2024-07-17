«Фарс и потери»: Генерал Стаськов заявил, что ВСУ не смогут наступать до конца года
Армия Украины не имеет средств и сил для наступления, инициатива полностью на стороне России, отметил в эфире НСН Николай Стаськов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут пойти в наступление до конца этого года, заявление украинской стороны об обратном – фарс, заявил экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в разговоре с НСН.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ. Такое допущение в материале сделано на основании заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании позвать представителей РФ на второй «саммит мира». А экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) и вовсе считает, что Киев готовит очередное контрнаступление, выгодное ему при любых условиях. Стаськов исключил возможность наступления ВСУ.
«Думаю, что решением Украины будет однозначно пойти на переговоры, другого пути не просматривается. Те силы и средства, которые они имеют, недостаточны для наступления до конца года, это все фарс. Тем более поставка боеприпасов идет не так, как хотелось бы. Они заявляют, что США не готовы поставлять им столько боеприпасов в настоящее время. Инициатива на нашей стороне. Желание проявить себя на каком-то участке фронта, показать, что у них есть достаточно сил – это лишь желание. Мы видим, что по всему фронту успех за нашими войсками», – сказал Стаськов.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ продвигаются на всех направлениях в зоне спецоперации.
«Войска ВСУ несут потери, а наши войска продвигаются, это факт. Наши постоянно продвигаются вперед, берут под контроль населенные пункты, много бойцов ВСУ сдаются в плен. Продвижение идет на всех направлениях», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Стаськов подчеркнул, что до выборов президента США в ноябре Зеленский должен принять решение о переговорах с Россией.
«Время до выборов осталось четыре месяца… Перед выборами должны состояться какие-то решения именно со стороны Зеленского. Уже к этому подталкивает его и Запад, особенно здравомыслящие сенаторы в США. Сейчас время играет на нас, поэтому пусть они принимают решение (о переговорах – ред. НСН), успех все равно на нашей стороне», – добавил генерал.
Ранее Зеленский говорил, что у него готовы 14 бригад (численность примерно по пять тысяч человек, судя по открытым источникам), но они не вооружены. Из-за этого, указывал он, ВСУ не могут начать новое контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».
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