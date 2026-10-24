Эксперт опроверг данные о небывалой агрессии медведей в 2026 году
Данные о небывалой агрессии медведей в 2026 году не соответствуют действительности, эта информация играет на руку браконьерам, считает председатель правления калужского фонда благополучия медведей «Мир медведей» Андрей Иванов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, статистика по нападениям хищников пока не вышла за порядок цифр прошлых лет.
«В последние годы регистрируется порядка 20-30 случаев нападений медведей ежегодно, аномальный всплеск был в 2014 году - 166 случаев», - указал Иванов.
По его словам, призывы к массовому отстрелу хищников могут создавать условия для незаконной добычи животных под предлогом защиты людей.
Ранее стало известно, что число жертв нападений медведей в России с весны выросло до 27 человек, больше всего погибших - в Красноярском крае и Иркутской области.
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