Эксперт опроверг данные о небывалой агрессии медведей в 2026 году

Как отметил эксперт, статистика по нападениям хищников пока не вышла за порядок цифр прошлых лет.

«В последние годы регистрируется порядка 20-30 случаев нападений медведей ежегодно, аномальный всплеск был в 2014 году - 166 случаев», - указал Иванов.

По его словам, призывы к массовому отстрелу хищников могут создавать условия для незаконной добычи животных под предлогом защиты людей.

Ранее стало известно, что число жертв нападений медведей в России с весны выросло до 27 человек, больше всего погибших - в Красноярском крае и Иркутской области.

