«Плотное минирование»: ВС РФ ведут зачистку Авдеевки, ВСУ продолжают обстрелы

До этого в российском военном ведомстве сообщали, что Вооруженные силы РФ ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности, подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате.

ЗАЧИСТКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Между тем подразделения российских войск продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки. Соответствующее видео рейда отряда специального назначения «Викинг» по городу оказалось в распоряжении РИА Новости 19 февраля.

На кадрах видно, как военные осматривают дворы, жилые помещения, спускаются в подвалы в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ не уменьшат обстрелы жилых кварталов. На кадрах также слышно, как вдали звучат разрывы.

По словам собеседника агентства из подразделения «Викинг», в Авдеевке также могли остаться разрозненные группы украинских военных, которые могут прятаться в зданиях и оказать сопротивление. Поэтому, указал он, проверки дворов и домов продолжаются.

При этом немного ранее в ходе рейдов российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении ВСУ. На видео показано, что в одном из ящиков была партия снарядов для автоматического гранатомета, кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему.

За то время, пока Авдеевка была под контролем Украины, ВСУ смогли организовать там плотное минирование. Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил 19 февраля, что при минировании украинские военные в основном использовали вооружение советского производства, но также применяли и натовские образцы.