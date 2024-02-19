«Плотное минирование»: ВС РФ ведут зачистку Авдеевки, ВСУ продолжают обстрелы
Российская армия зачистила от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке и продолжает рейды по городу. Между тем ВСУ не перестают обстреливать жилые кварталы, при этом покидая город.
Российская армия полностью зачистила от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке (Донецкая народная республика). Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжили беспорядочное отступление. В министерстве подчеркнули, что российские военные поражают укрепрайоны украинских войск, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией. Добавляется, что «Центр» продолжает активные действия.
До этого в российском военном ведомстве сообщали, что Вооруженные силы РФ ведут окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности, подразделений, засевших на местном коксохимическом комбинате.
ЗАЧИСТКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Между тем подразделения российских войск продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки. Соответствующее видео рейда отряда специального назначения «Викинг» по городу оказалось в распоряжении РИА Новости 19 февраля.
На кадрах видно, как военные осматривают дворы, жилые помещения, спускаются в подвалы в поисках мирных жителей, которых необходимо на время эвакуировать из города, пока ВСУ не уменьшат обстрелы жилых кварталов. На кадрах также слышно, как вдали звучат разрывы.
По словам собеседника агентства из подразделения «Викинг», в Авдеевке также могли остаться разрозненные группы украинских военных, которые могут прятаться в зданиях и оказать сопротивление. Поэтому, указал он, проверки дворов и домов продолжаются.
При этом немного ранее в ходе рейдов российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении ВСУ. На видео показано, что в одном из ящиков была партия снарядов для автоматического гранатомета, кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему.
За то время, пока Авдеевка была под контролем Украины, ВСУ смогли организовать там плотное минирование. Командир инженерного взвода с позывным Усман сообщил 19 февраля, что при минировании украинские военные в основном использовали вооружение советского производства, но также применяли и натовские образцы.
«Плотное минирование – смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки. Очень ухищряется противник в этом плане. Поэтому работаем аккуратно, не спеша», – рассказал Усман на видео, распространенном Минобороны РФ.
ВС РФ НАСТУПАЕТ НА ДОНЕЦКОМ ФРОНТЕ
После взятия Авдеевки под свой контроль, российская армия продолжает интенсивное наступление на Донецком фронте. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 19 февраля, ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели штурмовые действия в Новомихайловке. Кроме того, согласно данным, российские военные пытались прорвать украинскую оборону у Победы.
«После артобстрелов атаковали в районе Георгиевки и Ласточкина. Под ударами украинские позиции в Константиновке, Парасковьевке, городе Красногоровка, Невельском, Орловке, Степном, подконтрольной ВСУ Новобахмутовке и Нью-Йорке. Российские – в Марьинке и селе Красногоровка», – говорится в сообщении.
В свою очередь военкор Александр Коц 18 февраля сообщил, что ВСУ вовсю ведут «земляные работы» на новом оборонительном рубеже. По его словам, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать обрушения фронта в пользу РФ.
«Как отмечает наша разведка, всушники активно копают по хребту от Очеретино до Уманского и далее – на Карловку. Поэтому нынешние попытки оказать сопротивление в районе Ласточкино и Орловки скорее призваны выиграть время. А дальше – откатиться на подготовленные рубежи на высотах. Вряд ли стоит ожидать масштабного обрушения фронта. В конце концов, нам надо конкретно закрепиться, перегруппироваться и немного передохнуть», – написал военкор в своем Telegram-канале.
Авдеевка является северным пригородом Донецка, бои за город шли с самого начала спецоперации (2022 год). ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Взятие города под контроль РФ позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ.
Ранее, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль. В результате занята территория площадью 31,75 квадратных километров. Министр отметил, что за сутки в боях за Авдеевку погибли более 1,5 тысячи украинских военных. По данным Минобороны, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть город, передает «Радиоточка НСН».
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