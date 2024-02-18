Маск высказался о взятии Авдеевки
18 февраля 202411:23
Москва будет все больше выигрывать, чем дольше будет идти конфликт на Украине. Такой вывод сделал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X под постом миллиардера Дэвида Сакса о взятии Авдеевки частями Вооруженных Сил РФ.
«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — подчеркнул Маск.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт, сообщает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru