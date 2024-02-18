Маск высказался о взятии Авдеевки

«Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России», — подчеркнул Маск.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что в Соединенных Штатах распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине и о том, как начался конфликт, сообщает РИА Новости.





