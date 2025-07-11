В школах при приеме введут проверку знания русского у детей мигрантов
Президент России утвердил основные направления государственной языковой политики, включающие обязательное тестирование несовершеннолетних иностранцев на знание русского языка при поступлении в школы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, для приема в российские образовательные учреждения иностранные дети должны владеть русским языком на уровне, достаточном для освоения программ начального, основного и среднего общего образования.
В случае необходимости будет обеспечена дополнительная языковая подготовка.
Мера направлена на интеграцию иностранных граждан в образовательную среду и входит в перечень задач государственной политики в языковой сфере, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатский комитет США одобрил $500 миллионов помощи Украине
- Депутат Останина названа значки для беременных «законодательным ражем»
- Россия массово перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году
- Россиян предупредили, что кофе до конца года дешевле не станет
- Путин утвердил новые правила ношения военной формы
- Группа Casual подготовила киносет для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»
- В школах при приеме введут проверку знания русского у детей мигрантов
- Авиакомпания S7 будет летать в Геленджик из Москвы и Новосибирска
- Вероника Кудерметова вышла в финал Уимблдона-2025 в парном разряде
- Джастин Бибер внезапно выпустил новый альбом «Swag»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru