В бразильском Сан-Пауло сожгли чучело Трампа
Участники протестного митинга, прошедшего в бразильском городе Сан-Пауло, сожгли чучело президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Metropoles.
Отмечается, что митинг был организован общественными организациями, профсоюзами и парламентариями из левых партий. Чучело Трампа было сожжено вместе с американским флагом на фоне обострения разногласий между Бразилией и США по вопросу торговых пошлин.
«На акции жёстко критиковали пошлин на продукты бразильского экспорта, которые президент США ввёл в ответ на судебный процесс в отношении экс-президента Бразилии Жаира Болсонару», - говорится в публикации.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал письмо Трампа с объявление пошлин в 50% на бразильские товары, и пообещал ввести ответные пошлины на товары из США, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru