Вероника Кудерметова вышла в финал Уимблдона-2025 в парном разряде

В полуфинале им противостояли Оливия Гадеки (Австралия) и Дезире Кравчик (США). Матч, продлившийся чуть больше двух часов, завершился победой российско-бельгийского дуэта со счётом 2:1 (3:6, 6:0, 6:3).

В финале Кудерметова и Мертенс сыграют против победительниц встречи Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева проиграла матч против швейцарки Белинда Бенчич. В результате в одиночной сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

