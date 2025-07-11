Вероника Кудерметова вышла в финал Уимблдона-2025 в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс, вышла в финал Уимблдона-2025 в парном разряде.
В полуфинале им противостояли Оливия Гадеки (Австралия) и Дезире Кравчик (США). Матч, продлившийся чуть больше двух часов, завершился победой российско-бельгийского дуэта со счётом 2:1 (3:6, 6:0, 6:3).
В финале Кудерметова и Мертенс сыграют против победительниц встречи Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США) — Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия).
Ранее российская теннисистка Мирра Андреева проиграла матч против швейцарки Белинда Бенчич. В результате в одиночной сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru