Авиакомпания S7 будет летать в Геленджик из Москвы и Новосибирска

В частности, с 7 августа самолёты S7 начнут дважды в неделю летать в Геленджик из Новосибирска. С 8 августа возобновятся полёты из Москвы - четыре раза в неделю из «Домодедово».

Отмечается, что на указанные рейсы будут назначены лайнеры Boeing 737-800 и Airbus A320neo. Продажа билетов уже открыта.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

