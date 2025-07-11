Авиакомпания S7 будет летать в Геленджик из Москвы и Новосибирска
Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») объявила о возобновлении полётов в Геленджик. В пресс-службе авиаперевозчика объявили, что рейсы на черноморский курорт будут выполняться из двух городов.
В частности, с 7 августа самолёты S7 начнут дважды в неделю летать в Геленджик из Новосибирска. С 8 августа возобновятся полёты из Москвы - четыре раза в неделю из «Домодедово».
Отмечается, что на указанные рейсы будут назначены лайнеры Boeing 737-800 и Airbus A320neo. Продажа билетов уже открыта.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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