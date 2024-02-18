В Минобороны уточнили, что неконтролируемое бегство украинских солдат началось за сутки до приказа главкома ВСУ Александра Сырского о выходе из города.

«По дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем российской армии, двигаются толпы убегающих ВСУшников еще до приказа главкома ВСУ Сырского», - говорится в сообщении МО.

Под непрерывным огнем российских сил Авдеевку покинули лишь отдельные разрозненные формирования. Они бросили вооружение и боевую технику, заявили в Минобороны.

Накануне в ходе освобождения Авдеевки украинские войска потеряли более 1,5 тысячи человек. Российские силы продвинулись на 8,6 километра, отмечает «Радиоточка НСН».

