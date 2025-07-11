Джастин Бибер внезапно выпустил новый альбом «Swag»

Новая работа Бибера состоит из 21 трека. В числе прочих в их записи канадцу помогали такие музыканты, как Gunna, Lil B и Sexyy Red.

Официальная промо-кампания у альбома отсутствовала, не было никаких намёков и синглов. Лишь за день до премьеры, 10 июля, в разных городах мира появились рекламные билборды. Однако это не помешало «Swag» возглавить чарты Apple Music в 18 странах мира, в том числе в США.

Ранее американская группа Twenty One Pilots анонсировала новый, восьмой студийный альбом. Работа, получившая название «Breach», должна увидеть свет в сентябре 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

