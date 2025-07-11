Джастин Бибер внезапно выпустил новый альбом «Swag»
Канадский певец Джастин Бибер неожиданно для всех выпустил новый альбом. Пластинка под названием «Swag» стала первой студийной работой исполнителя за последние четыре года и седьмой в дискографии исполнителя.
Новая работа Бибера состоит из 21 трека. В числе прочих в их записи канадцу помогали такие музыканты, как Gunna, Lil B и Sexyy Red.
Официальная промо-кампания у альбома отсутствовала, не было никаких намёков и синглов. Лишь за день до премьеры, 10 июля, в разных городах мира появились рекламные билборды. Однако это не помешало «Swag» возглавить чарты Apple Music в 18 странах мира, в том числе в США.
Ранее американская группа Twenty One Pilots анонсировала новый, восьмой студийный альбом. Работа, получившая название «Breach», должна увидеть свет в сентябре 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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