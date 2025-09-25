В свою очередь генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что Украина хочет сыграть одну из главных ролей в плане по разделу Молдавии.

«Украина хочет ввести свои войска в Приднестровье, чтобы показать всему миру, что они не только умеют отступать, но и побеждать. Зеленскому нужно продемонстрировать молниеносную и победоносную операцию. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы его приняли в эту коалицию. Также украинской армии очень хочется получить склады вооружения, которые остались в Приднестровье еще с советских времен. Их арсенал до сих пор актуален для ВСУ. Зеленский хочет разделить этот пирог в надежде использовать его потом против России, но российская армия сделает все, чтобы обезглавить эту группировку», - отметил он.

Напомним, что 22 сентября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений украинской армии за границу, сообщается на сайте украинского парламента.

Тем временем журнал Wall Street Journal со ссылкой на два источника сообщил, что президент США Дональд Трамп получил от своего окружения данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины. По сообщениям источников, это наступление потребует помощи США в виде разведданных. Как пишет издание, Трамп все еще позволяет продавать Украине оружие, хотя в июле заявлял, что не собирается поставлять Киеву дальнобойные ракеты, и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «не должен целиться на Москву».

Во вторник Трамп провел встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, из которой стало ясно, что его политика в адрес России резко изменилась. Позднее украинский лидер рассказал, что теперь «Трамп доверяет ему, а не России» и «лучше понимает ситуацию» на Украине. В частности, сам Трамп назвал Россию «бумажным тигром» за то, что за три года она так и не одержала победу в военных действиях на Украине. Однако, как пишет WSJ, Трамп изменил лишь тон, но не политику, и все еще не готов ввести серьезные санкции против России. И это несмотря на угрозы предоставить Украине столько вооружения, сколько ей потребуется для возвращения территорий.

