Заславский не увидел лучших московских спектаклей в номинантах на «Золотую маску»

В число номинантов на «Золотую маску» не попали три московских спектакля прошлого сезона, однако реформаторы премии искренне хотят сделать ее лучше, заявил в интервью НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Организаторы национальной театральной премии «Золотая маска» ранее объявили номинантов по итогам сезона 2024-25. В номинацию «драматический театр. большая форма» попали 10 спектаклей, в том числе четыре постановки московских театров: «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), «Солнце Ландау» (Театр Вахтангова), «Преступление и наказание» (Театр имени Гоголя) и «Перед рассветом» (Мастерская «12» Никиты Михалкова). Заславский отметил, что в его топе другие работы.