Заславский не увидел лучших московских спектаклей в номинантах на «Золотую маску»
В прошлом сезоне лучшими в Москве были спектакли Богомолова, Панкова и Поповски, сказал в эфире НСН Григорий Заславский, назвав справедливым попадание питерских «Залётных» в ТОП-10 «Золотой маски».
В число номинантов на «Золотую маску» не попали три московских спектакля прошлого сезона, однако реформаторы премии искренне хотят сделать ее лучше, заявил в интервью НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Организаторы национальной театральной премии «Золотая маска» ранее объявили номинантов по итогам сезона 2024-25. В номинацию «драматический театр. большая форма» попали 10 спектаклей, в том числе четыре постановки московских театров: «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), «Солнце Ландау» (Театр Вахтангова), «Преступление и наказание» (Театр имени Гоголя) и «Перед рассветом» (Мастерская «12» Никиты Михалкова). Заславский отметил, что в его топе другие работы.
«Я считаю, что в прошлом сезоне лучшими в Москве были спектакль Константина Богомолова "Смерть Тузенбаха", "Курьер" Владимира Панкова и "Петербург-Петроград-Ленинград" Ивана Поповски. Это мой выбор, но я человек, который высказывает свое мнение, а есть еще правила коллективного решения, которые всегда все корректируют. Из этих четырех спектаклей я видел только два. Спектакль Михалкова не видел, потому что, по-моему, его мало кто видел. "В списках не значился", к сожалению, тоже не видел. Я смотрел "Солнце Ландау" и "Преступление и наказание". Пожалуй, это интересный спектакль», - отметил ректор ГИТИСа.
По его мнению, спектакли из регионов, а особенно из Санкт-Петербурга вполне конкурентоспособны с московскими. При этом в число номинантов на «Золотую маску» попал только один спектакль из города на Неве – «Залетные» театра «Мастерская».
«В Москве далеко не все театры можно назвать лучшими. Я вот, например, только что ушел из одного театра в антракте. В России много очень хороших, замечательных театров, немало лучших театров находится в Петербурге, не говоря о том, что в Петербурге работает сегодня единственный всемирно известный русский режиссер Лев Додин. Второй всемирно известный русский режиссер Анатолий Васильев в таком режиме не работает постоянно. В России есть выдающиеся режиссеры, которых прежняя «Маска» вообще никогда не замечала. Правда, к сожалению, как я вижу, и нынешняя тоже пока не замечает... Что касается спектакля "Залетные", Гриша Козлов - это выдающийся режиссер, конечно, это справедливо. Это достойный спектакль, но многие достойные, к сожалению, в число номинантов не попали», - посетовал Заславский.
Вместе с тем он признался, что рад реформированию «Золотой маски».
«Очень важно, что «Золотая маска» реформируется и идет обсуждение правил, по которым премия будет дальше существовать. Сама идея, что есть лучшие спектакли, но нет смысла искать лучших актеров и лучшего режиссера - это хорошая возможность попробовать "и так тоже", потому что предыдущая модель себя абсолютно дискредитировала. С прежней "Маской" я был стилистически и категорически не согласен. Дай Бог, чтобы сейчас получилось. В прошлом году "Маска" мне показалась несколько неточной по выбору, но я вижу, что все, кто сейчас обсуждает реформу "Маски", искренне заинтересованы в том, чтобы она становилась лучше. Дальше будем надеяться, на что-то лучшее. В прошлой "Маске" была совершенно очевидная запрограммированность, очень важно, чтобы сейчас такого не было. Хочется, чтобы премия была профессиональной и честной», - заключил собеседник НСН.
Председатель Союза театральных деятелей России, президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков ранее рассказал «Радиоточке НСН» о причинах отказа от частных номинаций.
