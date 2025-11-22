США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»
США разрешили операции с участием ряда российских банков для реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство финансов.
В документе нет указаний на временные ограничения по действию лицензии. Разрешение включает «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Совкомбанк», Сбербанк, «Альфа-банк», «Росбанк», банки «Открытие», ВТБ, «Зенит», а также Центральный банк и Банк «Санкт-Петербург». Также в генеральную лицензию минфина включен Национальный клиринговый центр. Документ выводит из-под санкций операции с перечисленными структурами, которые необходимы в рамках проекта АЭС.
Кроме того, лицензия распространяется на любые дочерние организации, «контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50% и более».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон полностью отменит санкции против строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Нигерии из католической школы похитили 227 учеников и учителей
- Трамп: Зеленскому следовало заключить сделку по Украине год или два назад
- Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над двумя регионами
- США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»
- НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота
- Польша отпустила задержанных по делу о взрыве на ж/д линии
- Министр армии США признал технологический рывок армии России
- Суд признал экс-депутата Гаджиева участниками экстремистского объединения
- Будапешт призвал ЕС не мешать мирному плану США по Украине
- Минск сообщил о совместной работе с Польшей по поиску подозреваемых в диверсиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru