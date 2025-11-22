США разрешили операции с российскими банками по проекту АЭС «Пакш-2»

США разрешили операции с участием ряда российских банков для реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство финансов.

В документе нет указаний на временные ограничения по действию лицензии. Разрешение включает «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Совкомбанк», Сбербанк, «Альфа-банк», «Росбанк», банки «Открытие», ВТБ, «Зенит», а также Центральный банк и Банк «Санкт-Петербург». Также в генеральную лицензию минфина включен Национальный клиринговый центр. Документ выводит из-под санкций операции с перечисленными структурами, которые необходимы в рамках проекта АЭС.

Кроме того, лицензия распространяется на любые дочерние организации, «контролируемые прямо или косвенно, персонально или в совокупности, на 50% и более».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон полностью отменит санкции против строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома.

