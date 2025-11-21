НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении крупной коррупционной схемы на государственном предприятии «Черазморпуть», связанной с незаконной продажей ключевого объекта в порту Черноморска (бывший Ильичевск).
По данным следствия, руководители госпредприятия намеренно занизили стоимость имущественного комплекса и продали его по цене, в несколько раз ниже реальной. В результате на государство был нанесен двойной ущерб — объект выбыл из госсобственности, а деньги от его продажи впоследствии были растрачены.
Следствие установило, что в январе 2020 года исполняющий обязанности главы предприятия организовал продажу базы техобслуживания флота площадью 4,3 гектара, несмотря на действующий в тот момент мораторий на отчуждение госимущества. Для реализации схемы был привлечен оценщик, который снизил стоимость объекта с 59 миллионов гривен (около 1,4 миллиона долларов) до 6,5 миллиона гривен (примерно 154 тысячи долларов). Позднее объект продали через фиктивные торги за 13,5 миллиона гривен (около 320 тысяч долларов) подконтрольным участникам схемы.
По данным НАБУ, впоследствии имущество было легализовано через внесение в уставный капитал одной из фирм организаторов. Средства от продажи в размере 11,5 миллиона гривен были перечислены на счета подконтрольного общества под видом оплаты за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес», хотя оба судна находились в Индии и не имели отношения к этой компании. Обвинения предъявлены четырем подозреваемым, двое из которых — оценщик и соорганизатор — проходят по делу заочно. Бывший и.о. руководителя предприятия и его сообщник задержаны, передает «Радиоточка НСН».
