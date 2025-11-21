Будапешт призвал ЕС не мешать мирному плану США по Украине

Венгрия обратилась к европейским лидерам с призывом не препятствовать усилиям Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в эфире телеканала M1, отметив, что именно европейская политика в последние месяцы, по мнению Будапешта, осложнила продвижение американской инициативы.

По словам министра, мирный план, предложенный администрацией Дональда Трампа, опирается на текущую ситуацию и содержит элементы, которые могут стать основой будущей архитектуры безопасности в Европе.

Сийярто подчеркнул, что прекращение боевых действий отвечает интересам Венгрии, поскольку страна уже понесла значительные потери из-за затянувшегося конфликта.

Глава венгерской дипломатии также отметил, что документ предусматривает постепенную реинтеграцию России в мировую экономику. По его словам, это соответствует интересам Будапешта и способствует восстановлению предсказуемых условий для международной торговли и инвестиций, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаВенгрия

