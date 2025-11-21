Будапешт призвал ЕС не мешать мирному плану США по Украине

Венгрия обратилась к европейским лидерам с призывом не препятствовать усилиям Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в эфире телеканала M1, отметив, что именно европейская политика в последние месяцы, по мнению Будапешта, осложнила продвижение американской инициативы.

По словам министра, мирный план, предложенный администрацией Дональда Трампа, опирается на текущую ситуацию и содержит элементы, которые могут стать основой будущей архитектуры безопасности в Европе.