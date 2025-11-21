Минск сообщил о совместной работе с Польшей по поиску подозреваемых в диверсиях

Белорусские и польские спецслужбы проводят совместные оперативные мероприятия по установлению местонахождения граждан Украины, которых Варшава подозревает в причастности к недавним диверсиям на железной дороге. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

По его словам, стороны координируют поисковые действия и анализируют контакты фигурантов, несмотря на отсутствие официально оформленного запроса о правовой помощи.