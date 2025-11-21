Минск сообщил о совместной работе с Польшей по поиску подозреваемых в диверсиях
Белорусские и польские спецслужбы проводят совместные оперативные мероприятия по установлению местонахождения граждан Украины, которых Варшава подозревает в причастности к недавним диверсиям на железной дороге. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
По его словам, стороны координируют поисковые действия и анализируют контакты фигурантов, несмотря на отсутствие официально оформленного запроса о правовой помощи.
По данным МИД, взаимодействие проходит «в духе партнёрства и добрососедства». Оперативные меры начались после двух инцидентов, произошедших 16 ноября на железнодорожной линии Варшава — Люблин, ведущей в сторону Украины. На участке в районе поселка Мика сработало взрывное устройство, которое частично разрушило путь, а неподалеку от города Пулавы контактная сеть обрушилась на пассажирский поезд. Пострадавших не было, в момент происшествия в поезде находились 475 человек.
Польские власти квалифицировали случившееся как диверсию. Премьер-министр Дональд Туск ранее сообщил, что подозреваемыми являются двое граждан Украины — один уроженец Львова, осуждённый в 2025 году за диверсию и впоследствии перебравшийся в Белоруссию, и другой житель Донбасса, который въехал в Польшу с белорусской территории незадолго до атак, передает «Радиоточка НСН».
