Министр армии США признал технологический рывок армии России

Армия США может уже не иметь технологического преимущества перед вооруженными силами России, Украины и Израиля, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью Politico.

По его словам, эти государства, находясь в условиях реальных боевых действий, вынуждены развивать военные технологии значительно быстрее, чем это возможно в американских бюрократических структурах.