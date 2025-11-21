Министр армии США признал технологический рывок армии России
Армия США может уже не иметь технологического преимущества перед вооруженными силами России, Украины и Израиля, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью Politico.
По его словам, эти государства, находясь в условиях реальных боевых действий, вынуждены развивать военные технологии значительно быстрее, чем это возможно в американских бюрократических структурах.
Дрисколл отметил, что для большинства стран характерно серьезное отставание от США, однако участники активных конфликтов демонстрируют куда более высокие темпы внедрения инноваций, в том числе в сфере беспилотных систем. Он подчеркнул, что сама природа войны заставляет армии таких государств принимать решения быстрее и оперативно проверять новые разработки в реальных условиях.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет признавал, что внутренние бюрократические барьеры остаются одним из главных препятствий для развития американских вооруженных сил. При этом президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, США по-прежнему располагают сильнейшей армией в мире, а иностранные государства продолжают проявлять высокий спрос на американские вооружения и авиацию, передает «Радиоточка НСН».
