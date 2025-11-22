Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над двумя регионами

Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали над двумя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

В трех регионах России утром сбили 18 дронов ВСУ

«С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», - отметило ведомство.

Военные сбили два дрона в Ростовской области, еще два - в Республике Крым.

Ранее средства ПВО ликвидировали 11 беспилотников ВСУ над Астраханской областью.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры