Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над двумя регионами
22 ноября 202501:42
Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали над двумя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», - отметило ведомство.
Военные сбили два дрона в Ростовской области, еще два - в Республике Крым.
Ранее средства ПВО ликвидировали 11 беспилотников ВСУ над Астраханской областью.
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
15 мая 2023
