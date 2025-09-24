Дипломат назвал Казахстан «неудобной» площадкой для Зеленского
В отсутствие переговорного процесса между Россией и Украиной встреча Путина и Зеленского вряд ли может состояться в Астане, заявил НСН дипломат в отставке Василий Корчмарь.
Казахстан – бывшая территория СССР, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому встречаться в Астане с российский главой Владимиром Путиным будет неудобно, кроме того, сейчас им нечего обсуждать, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов встретиться с российским главой Владимиром Путиным на нейтральной территории. По словам Зеленского, Казахстан был предложен в рамках поиска приемлемого для обеих сторон формата переговоров.
«Такой опыт уже был в Казахстане, «Астанинские встречи» (В 2016 году Казахстан предложил организовать в Астане площадку для переговоров между противоборствующими сторонами в Сирии, встречи в «Астанинском формате» проводились с 2017 по 2023 год – прим. НСН). Казахстан заявил, что готов предоставить площадку, но не знаю, полетит ли Зеленский туда, и вообще, состоится ли такая встреча. Вопрос в том, что там будет обсуждаться. Что Зеленский готов там обсуждать, когда он сейчас фактически нелегитимен (Кремль сначала заявлял о нелегитимности Зеленского, но после поставил переговоры о мире выше вопроса о легитимности, - прим. НСН) и сам процесс-то переговорный еще не идет. Для организации такой встречи необходимо, во-первых, согласие обоих лидеров встретиться в этом месте. Во-вторых, для того, чтобы встретиться, необходима предварительная встреча специалистов, которые занимаются урегулированием конфликта. Ну, а потом для Зеленского немножко неудобно в Казахстан лететь: это бывшая территория Советского Союза, а у Казахстана с Россией нормальные отношения», - считает Корчмарь.
По мнению дипломата, ни Россия, ни Украина пока не готовы завершать боевые действия, а значит, и договариваться не о чем.
«Будет ли что-то подписано, не будет ли - вот это самое главное. О чем могут говорить лидеры двух стран, когда Зеленский заявляет, что он не готов уступить все эти территории. Заявление полностью противоречит тем установкам, которые есть в нашем проекте меморандума о прекращении огня на Украине. И судя по обстановке вокруг конфликта на Украине, пока какого-то просвета не предвидится. И даже если такая встреча будет, ну что она принесет? Будет разведение войск по линии прекращения огня, а кто будет это контролировать, какое количество миротворцев вводится, в Киеве организуются в свободные выборы… Это целый процесс. Никто пока не предложил рабочий документ или комплект документов по прекращению огня и дальнейших действий в целях разрешения конфликта. Меморандум – это цели, там нет практических шагов. Но самое главное, что нет незаинтересованных посредников. Штаты не являются посредниками, потому что они и оружие поставляют, и материальную помощь, и финансовую, и специалисты там находятся американские», - добавил Корчмарь.
Заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента (мажилиса) Казахстана, депутат Айдос Сарым 22 сентября в интервью RTVI заявил, что Казахстан готов стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной при условии, что стороны захотят договариваться. Он отметил, что в Казахстане «в одинаковой степени хорошо» понимают и Россию, и Украину.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН допускал, что российская сторона не поедет на встречу с Владимиром Зеленским в другую страну.
