Казахстан – бывшая территория СССР, поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому встречаться в Астане с российский главой Владимиром Путиным будет неудобно, кроме того, сейчас им нечего обсуждать, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов встретиться с российским главой Владимиром Путиным на нейтральной территории. По словам Зеленского, Казахстан был предложен в рамках поиска приемлемого для обеих сторон формата переговоров.

«Такой опыт уже был в Казахстане, «Астанинские встречи» (В 2016 году Казахстан предложил организовать в Астане площадку для переговоров между противоборствующими сторонами в Сирии, встречи в «Астанинском формате» проводились с 2017 по 2023 год – прим. НСН). Казахстан заявил, что готов предоставить площадку, но не знаю, полетит ли Зеленский туда, и вообще, состоится ли такая встреча. Вопрос в том, что там будет обсуждаться. Что Зеленский готов там обсуждать, когда он сейчас фактически нелегитимен (Кремль сначала заявлял о нелегитимности Зеленского, но после поставил переговоры о мире выше вопроса о легитимности, - прим. НСН) и сам процесс-то переговорный еще не идет. Для организации такой встречи необходимо, во-первых, согласие обоих лидеров встретиться в этом месте. Во-вторых, для того, чтобы встретиться, необходима предварительная встреча специалистов, которые занимаются урегулированием конфликта. Ну, а потом для Зеленского немножко неудобно в Казахстан лететь: это бывшая территория Советского Союза, а у Казахстана с Россией нормальные отношения», - считает Корчмарь.