Песков: Встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
Встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского без подготовки будет провальной. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире радио РБК.
Он напомнил, что президент РФ готов встретиться с украинским политиком.
«Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу"... будет произведена подготовка на экспертном уровне», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков назвал переговоры без подготовки «пиар-акцией», которая скорее обречена на провал.
Между тем Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, нейтральных европейских странах или в Казахстане, пишет 360.ru.
