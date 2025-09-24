Песков: Встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского без подготовки будет провальной. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

Он напомнил, что президент РФ готов встретиться с украинским политиком.

«Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу"... будет произведена подготовка на экспертном уровне», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал переговоры без подготовки «пиар-акцией», которая скорее обречена на провал.

Между тем Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, нейтральных европейских странах или в Казахстане, пишет 360.ru.

